Телеканал Ирана сто раз прервал трансляцию футбольного матча, чтобы не показывать ноги женщины-арбитра

Как сообщила иранская правозащитная организация My Stealthy Freedom, это произошло из-за женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис, которая была одета в шорты.

Иранский спортивный телеканал IRIB Varzesh, принадлежащий государственной телерадиокомпании, более ста раз прервал трансляцию футбольного матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», который проходил 11 апреля. Как сообщила местная правозащитная организация My Stealthy Freedom, это произошло из-за женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис, которая была одета в шорты.

Так, каждый раз, когда футбольные операторы наводили камеру на Мэсси-Эллис, телеканал тут же переключал изображение на виды стадиона. «Надеюсь, зрителям понравилось географическое шоу», — пошутил в конце матча один из комментаторов.

«Телевизионные цензоры были потрясены присутствием женщины-рефери в шортах, — цитирует Daily Mail представителей My Stealthy Freedom. — Цензура находится в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны воспринимать это как что-то нормальное. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима».

Иранских женщин обязали носить традиционную мусульманскую одежду после 1979 года, когда в стране произошла революция и к власти пришли Иранских женщин обязали носить традиционную мусульманскую одежду после 1979 года, когда в стране произошла революция и к власти пришли шиитские религиозные деятели. Также женщинам запретили присутствовать на стадионах, где играют мужчины. Запрет на последнее действовал вплоть до 2019 года.. Также женщинам запретили присутствовать на стадионах, где играют мужчины. Запрет на последнее действовал вплоть до 2019 года.

Тэги: иранские женщины, шиитские религиозные деятели