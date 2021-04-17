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02:06 17 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рауль Кастро уходит на пенсию

89-летний Рауль Кастро заявил в пятницу, что подает в отставку с поста главы Коммунистической партии Кубы.

О своем решении Кастро заявил в пятницу в своей речи на открытии Восьмого съезда правящей Коммунистической партии.

Он сказал, что уходит на пенсию с чувством, что «выполнил свою миссию и уверен в будущем отечества».

Кастро не сказал, кого он утвердит в качестве своего преемника на посту первого секретаря Коммунистической партии. Но прежде он указал, что отдает предпочтение 60-летнему Мигелю Диас-Канело, который сменил его на посту президента в 2018 году.

Фидель Кастро, возглавивший революцию, в результате которой был свергнут диктатор Фульхенсио Батиста в 1959 году, официально возглавил Компартию в 1965 году.

Он быстро установил контроль над партией и был безоговорочным лидером страны, пока не заболел в 2006 году. В 2008 году он передал президентство своему младшему брату Раулю, который воевал вместе с ним во время революции.

Рауль сменил его на посту главы партии в 2011 году. Фидель Кастро умер в 2016 году.

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Тэги: Куба, Рауль Кастро
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