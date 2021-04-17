Рауль Кастро уходит на пенсию
89-летний Рауль Кастро заявил в пятницу, что подает в отставку с поста главы Коммунистической партии Кубы.
О своем решении Кастро заявил в пятницу в своей речи на открытии Восьмого съезда правящей Коммунистической партии.
Он сказал, что уходит на пенсию с чувством, что «выполнил свою миссию и уверен в будущем отечества».
Кастро не сказал, кого он утвердит в качестве своего преемника на посту первого секретаря Коммунистической партии. Но прежде он указал, что отдает предпочтение 60-летнему Мигелю Диас-Канело, который сменил его на посту президента в 2018 году.
Фидель Кастро, возглавивший революцию, в результате которой был свергнут диктатор Фульхенсио Батиста в 1959 году, официально возглавил Компартию в 1965 году.
Он быстро установил контроль над партией и был безоговорочным лидером страны, пока не заболел в 2006 году. В 2008 году он передал президентство своему младшему брату Раулю, который воевал вместе с ним во время революции.
Рауль сменил его на посту главы партии в 2011 году. Фидель Кастро умер в 2016 году.
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