Меркель хочет ввести в Германии комендантский час

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за введение комендантского часа в Германии для борьбы с коронавирусом.

«Вирус не прощает половинчатых решений, нерешительности, с ним невозможно вести переговоры. Вирус понимает только язык решительных действий», – сказала она во время выступления в Бундестаге.

Немецкий парламент рассматривает правительственный проект изменений в закон об эпидемиологической защите, предусматривающий комендантский час с 21:00 до 5:00. Условием для введения комендантского часа будет показатель прироста заболеваемости в определенном населенном пункте или регионе. Он должен превышать 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней.

По мнению Меркель, преимущества этой меры превалируют над недостатками. Контакты следует сократить и для этого снизить мобильность, считает канцлер.

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