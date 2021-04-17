Епифаний призвал не бояться нападения России
Россия уже восьмой год ведет против Украины войну, и в течение всего этого времени «украинцы проявили такую силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал».
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) призвал не бояться возможного нападения России.
«Страх – опасный «вирус», который может убить изнутри. Но страх – это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас», – говорится в заявлении предстоятеля Православной церкви Украины.
Он напомнил, что Россия уже восьмой год ведет против Украины войну, и в течение всего этого времени «украинцы проявили такую силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал».
«Нас не уничтожили обстрелы, и не сломала ложь агрессора. Поэтому в очередной раз в панике российские власти распространяют «вирус страха», который веками взращивает и культивирует в подвластных ей сама, – угрожает уничтожить, бряцает оружием, увеличивает психологическое давление», – считает Епифаний.
Он уверен, что Украина победит российское нашествие.
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