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Главная » Украина » Религия
05:15 17 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Епифаний призвал не бояться нападения России

Россия уже восьмой год ведет против Украины войну, и в течение всего этого времени «украинцы проявили такую силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал».

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) призвал не бояться возможного нападения России.

«Страх – опасный «вирус», который может убить изнутри. Но страх – это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас», – говорится в заявлении предстоятеля Православной церкви Украины.

Он напомнил, что Россия уже восьмой год ведет против Украины войну, и в течение всего этого времени «украинцы проявили такую силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал».

«Нас не уничтожили обстрелы, и не сломала ложь агрессора. Поэтому в очередной раз в панике российские власти распространяют «вирус страха», который веками взращивает и культивирует в подвластных ей сама, – угрожает уничтожить, бряцает оружием, увеличивает психологическое давление», – считает Епифаний.

Он уверен, что Украина победит российское нашествие.

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Тэги: российское вторжение, митрополит Епифаний, ПЦУ
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