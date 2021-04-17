Глава Подольского района Киева умер от коронавируса

Виктор Смирнов боролся за жизнь более трех недель. Об этом в пятницу, 16 апреля, на странице в Facebook сообщил городской глава Виталий Кличко.

«Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но из-за осложнений болезни медицина, к сожалению, не победила», – отметил Кличко, выразив соболезнования семье и близким.

Кличко вспомнил Смирнова как ответственного человека «с большим сердцем и по-детски искренней улыбкой», который радел за любимое дело, район и свой город.

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