Глава Подольского района Киева умер от коронавируса
Виктор Смирнов боролся за жизнь более трех недель. Об этом в пятницу, 16 апреля, на странице в Facebook сообщил городской глава Виталий Кличко.
«Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но из-за осложнений болезни медицина, к сожалению, не победила», – отметил Кличко, выразив соболезнования семье и близким.
Кличко вспомнил Смирнова как ответственного человека «с большим сердцем и по-детски искренней улыбкой», который радел за любимое дело, район и свой город.
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