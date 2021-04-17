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08:31 17 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мировые деятели культуры попросили Путина пустить врачей к Навальному

Более 70 мировых знаменитостей написали открытое письмо с просьбой предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь.

Письмо, в частности, подписали фронтмен Radiohead Том Йорк, писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич и Нил Гейман, актеры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Билл Найи, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, поэтесса и лауреат Нобелевской премии 2020 года Луиза Глюк, а также сценарист и режиссер Джей Джей Абрамс, драматург Том Стоппард и другие.

В письме написано, что у Навального видны «признаки тяжелого неврологического расстройства», следствием которого являются боли в спине.

«Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой обеспечить, чтобы г-н Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России», — говорится в письме.

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Тэги: Путин, Навальный
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