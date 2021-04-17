В России задержали украинского консула

Украинского дипломата подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка. Его задержали якобы «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ». Об этом сегодня в субботу, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», – сообщили в ЦОС.

В спецслужбе заявили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

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