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Главная » Мир » Политика
11:57 17 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД РФ опубликовал ответные меры на санкции США

Список появился как ответные меры в связи с «враждебными действиями США».

▪️Из России вышлют десять американских дипломатов. Послу США в Джону Салливану рекомендовано вернуться в Вашингтон для консультаций;
▪️Россиянам и гражданам других стран запретят устраиваться на работу в американское посольство и генеральные консульства;▪️На территории РФ прекратят работу американские фонды и неправительственные организации, подконтрольные Госдепу и другим американским госструктурам;
▪️Россия откажется от соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования — раньше они могли без уведомления ездить в радиусе 40 километров;
▪️Восьми американским чиновникам запретили въезд на территорию РФ. Это генпрокурор США Меррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

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