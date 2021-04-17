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Главная » Украина » Общество
12:59 17 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Умер украинский политик и писатель Владимир Яворивский

Ему было 78 лет.

В Украине на 79 году жизни скончался известный украинский писатель и общественно-политический деятель, народный депутат Украины Верховной Рады первого и еще пяти созывов Владимир Яворивский. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил депутат Львовского городского совета седьмого созыва Игорь Телишевский в Facebook.

«Отошел в вечность Владимир Яворивский – украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким! Вечная память», – написал Телишевский.

Владимир Яворивский – украинский писатель, политический деятель, народный депутат Украины I, II, IV-VIIсозывов. Родился 11 октября 1942 в селе Текливка Винницкой области. С октября 2001 по ноябрь 2011 возглавлял Национальный союз писателей Украины. Один из основателей Народного руха Украины в 1989 г, борец за независимость Украины. Автор более 10 романов, более 20 сборников рассказов, очерков, повестей. Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть Вечные Кортелисы (1984 год).

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Тэги: владимир яворивський, народных рух
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