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Главная » Украина » Политика
13:04 17 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Задержанного в РФ украинского дипломата отпустили

Российские правоохранители удерживали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге несколько часов, а позже отпустили.

Российские правоохранители удерживали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге несколько часов, а позже отпустили. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Укринформу.

«Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», – отметил Николенко.

Он также заявил, что задержание сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России.

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Тэги: украинский консул, Александр Сосонюк
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