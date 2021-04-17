Макрон планирует провести переговоры с Путиным
Французский президент намерен обсудить с российским коллегой выполнение минских соглашений.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца в субботу, 17 апреля.
«Президент республики и президент Зеленский обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 г, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным», – говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Париже Макрон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. К ним также по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
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