МИД Украины высылает старшего дипломата России
Украина решила выслать российского дипломата в ответ на задержание и высылку украинского консула.
В ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины обязал покинуть страну старшего дипломата посольства России в Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 17 апреля.
«На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России. Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинуты консульском сотруднику обвинения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 г. и «еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной».
«В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – добавили в МИД.
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