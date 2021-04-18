Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы готовили на него покушение

Александр Лукашенко заявил, что на него и его семью якобы готовили покушение. Он считает, что за этой «спецоперацией» стоят США.

«Почему я молчал – о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захвата одного ребенка, второй, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как все это планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы контролировали их, обнаружили их желание появиться в Минске и уже заняться организацией покушения на президента и детей», – заявил Лукашенко.

Никаких доказательств своих слов он не привел.

Он также анонсировал «одно из принципиальных решений за четверть века президентства» в контексте массовых протестов против него.

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