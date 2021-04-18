Чехия высылает 18 российских дипломатов

Правительство Чехии заявило о высылке 18 российских дипломатов в связи с новыми фактами в расследовании взрыва на складе боеприпасов в 2014 году.

Премьер-министр Андрей Бабиш и его заместитель, министр внутренних дел Ян Гамачек сообщили о вызове российского посла.

После доложили о решении «выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления».

«В течение 38 часов территорию Чешской республики должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», – сказал Гамачек, который признал, что это приведет к еще большему ухудшению чешско-российских отношений.

Взрывы произошли 16 октября в городе Врбетице. Тогда подорвались десятки тонн боеприпасов, включая ракеты средней дальности.

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