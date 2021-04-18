Врачи заявляют о критическом состоянии здоровья Навального

Алексей Навальный в колонии держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему приглашенного врача. ФСИН утверждает, что Навальному оказывают необходимую помощь.

Личный врач Навального Анастасия Васильева в Twitter опубликовала результаты его анализов.

«Калий в сыворотке крови – 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», – пишет она.

Еще один врач Ярослав Ашихмин также заявил о вероятности остановки сердца у его пациента.

«Калий катастрофически высокий. В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа. Ионы калия играют ключевую роль в проведении электрического импульса по проводящей системе сердца. Такой уровень калия может привести к тому, что произойдет очень серьезная остановка проведения электрического импульса; она называется блокада. Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации… Такой высокий уровень калия ставит под угрозу жизнь нашего пациента», – сказал он.

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