В США задержали женщину, угрожавшую убить вице-президента

Она высказывала такие намерения в сообщениях, которые отправляла мужу в тюрьму через специальное приложение для общения с заключенными.

Как сообщает региональное отделение NBC со ссылкой на Секретную службу США, в одном из видео Фелпс заявила, что некто заплатил ей за убийство Харрис 53 тыс. долларов, и она намерена выполнить заказ. В другом — она пообещала, что вице-президент умрет через 50 дней. Она также скидывала мужу фотографии, где позировала с пистолетом и мишенями.

Мать задержанной заявила, что ее дочь больна и не понимает, что делает, поэтому не заслуживает наказания.