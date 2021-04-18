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08:52 18 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США задержали женщину, угрожавшую убить вице-президента

39-летняя жительница Майями Нивиана Петит Фелпс высказывала намерения убить вице-президента страны Камалу Харрис.

Вице-президент США Камала Харрис

Она высказывала такие намерения в сообщениях, которые отправляла мужу в тюрьму через специальное приложение для общения с заключенными.

Как сообщает региональное отделение NBC со ссылкой на Секретную службу США, в одном из видео Фелпс заявила, что некто заплатил ей за убийство Харрис 53 тыс. долларов, и она намерена выполнить заказ. В другом — она пообещала, что вице-президент умрет через 50 дней. Она также скидывала мужу фотографии, где позировала с пистолетом и мишенями.

Мать задержанной заявила, что ее дочь больна и не понимает, что делает, поэтому не заслуживает наказания.

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Тэги: США, вице-президент
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