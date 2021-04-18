В США задержали женщину, угрожавшую убить вице-президента
39-летняя жительница Майями Нивиана Петит Фелпс высказывала намерения убить вице-президента страны Камалу Харрис.
Она высказывала такие намерения в сообщениях, которые отправляла мужу в тюрьму через специальное приложение для общения с заключенными.
Как сообщает региональное отделение NBC со ссылкой на Секретную службу США, в одном из видео Фелпс заявила, что некто заплатил ей за убийство Харрис 53 тыс. долларов, и она намерена выполнить заказ. В другом — она пообещала, что вице-президент умрет через 50 дней. Она также скидывала мужу фотографии, где позировала с пистолетом и мишенями.
Мать задержанной заявила, что ее дочь больна и не понимает, что делает, поэтому не заслуживает наказания.
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