В Украине начали применять вакцину Pfizer

Прививки получат более 200 работников и жителей двух психоневрологических интернатов в Киевской области.

Киевская область первой в Украине начала кампанию вакцинации против коронавируса COVID-19 препаратом Сomirnaty, производства компании Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации в воскресенье, 18 апреля.

«Вчера наша область получила первые 1170 доз вакцины от Pfizer-BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать. Предназначена она, прежде всего, для работников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки», – рассказал глава области Василий Володин.

Сегодя к прививочной кампании присоединятся два специализированных учреждения Киевщины. Прививки получат 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, после них – 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната.

Указано, что параллельно в Киевской области в рамках кампании по иммунизации также применяют китайскую вакцину CoronaVac. Она предназначена для прививки маломобильных групп населения и их опекунов, работников образования, которые будут привлечены к проведению ВНО, a тaкoж других кaтeгopий.

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