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20:00 18 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Курс биткоина обвалился на 11%

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина понизилась до $1,02 трлн. Падение за сутки составило более $86 млрд.

Самая популярная криптовалюта биткоин отступила от рекордных значений и стремительно подешевела. Об этом сообщает CoinDesk в воскресенье, 18 апреля.

Так, по состоянию на 13:00 по Киеву цена биткоина упала на 11,28% и достигла уровня 54 573 доллара.

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина понизилась до 1,02 трлн долларов. Падение капитализации за сутки составило более 86 млрд долларов.

Ранее на этой неделе цена криптовалюты обновила исторический максимум, превысив 64 тысячи долларов. Биткоин рос на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase.

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Тэги: биткоин, криптовалюты
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