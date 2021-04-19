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Главная » Мир » Политика
10:17 19 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Великобритания направит два корабля в Черное море в знак солидарности с Украиной

По данным высокопоставленных военных источников, речь идет об эсминце типа 45 и противолодочном фрегате типа 23.

В мае к берегам Украины в Черном море прибудут два британских военных корабля, сообщает The Sunday Times. Это произойдет в знак солидарности Великобритании с Украиной на фоне наращивания российских войск на границе.

По данным высокопоставленных военных источников, речь идет об эсминце типа 45 и противолодочном фрегате типа 23.

В Средиземном море находится британский авианосец HMS Queen Elizabeth, на котором будут находиться самолеты RAF F-35B Lightning и вертолеты Merlin. Они будут поддерживать британские корабли в Черном море в случае угрозы со стороны России. Сам авианосец не может находиться в Черном море из-за международного договора.

The Sunday Times отмечает, что решение отправить корабли в Черное море демонстрирует несогласие Великобритании с позицией США, которые отказались от отправки кораблей. При этом обе страны обвиняли Россию в провокациях из-за ситуации на границе с Украиной.

Там с конца марта растет военное присутствие России, концентрацию войск называют максимальной с 2015 года.

В Кремле заявляли, что Россия перемещает войска на своей территории и это не должно никого беспокоить, так как не несет опасности.

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Тэги: британский авианосец HMS Queen Elizabeth, в Черном море два британских военных корабля
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