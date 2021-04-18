У Крыма и Донбасса нет будущего без Украины

Так считает президент Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения в состав Украины временно оккупированного Крыма остается одним из самых сложных. По его мнению, Крым и Донбасс никогда не будут счастливы без Украины.

Об этом президент сказал в интервью изданию Le Figaro во время своего визита во Францию на «нормандскую встречу».

«Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это – точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация – в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет «мертвая» территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто «мертвые» регионы, к сожалению», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что люди на местах должны понять, что они все – украинцы, и они должны хотеть быть в Украине. Так же, как украинцы на контролируемой территории хотят быть вместе с ними.

«Потому что я знаю, многие гражданские люди живут там, как в плену. Но они считают себя украинцами. Есть люди в Крыму, в свое время кричали, что придет Россия, и они будут «жемчужиной у моря». Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины», – подытожил Зеленский.

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