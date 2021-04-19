Министр обороны Германии считает, что Россия представляет угрозу безопасности в Европе

Россия представляет «конкретную и непосредственную» угрозу безопасности в Европе. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Наращивание Россией вооружений и ведения ею войны в центре Европе создали реальные угрозы. Тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски. Тот, кто на это указывает, понимает важный политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы», – отметила она.

При этом Крамп-Карренбауэр расценивает как целенаправленную провокацию наращивание Россией сил у границ с Украиной.

«Российские действия, к сожалению, не предназначены для того, чтобы сформировать доверие, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию», – уверена она.

Министр обороны похвалила сдержанную реакцию Украины на действия РФ. «Мы вместе с Украиной не хотим втягиваться в эти игры россиян», – отметила она.

Крамп-Карренбауэр также обвинила Россию в развертывании ракет, которые могут достичь Германии в режиме, который не предусматривает раннего оповещения и не дает Берлину много времени на реагирование.

«Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и тайно», – сказала она.

По словам немецкого министра, Россия все больше определяет себя, как «нелиберальный, антидемократический противовес Западу».

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