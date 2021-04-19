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01:09 19 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск призвал предотвратить военную эскалацию на востоке Украины

«С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня…»

«С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за усилением военной деятельности», – сказал папа Франциск, обращаясь после воскресной молитвы к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

«Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряжения, чтобы, наоборот, совершались жесты, способные поддерживать взаимное доверие и способствовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны. Чтобы была взята к сердцу также тяжелая гуманитарная ситуация, в которой живет местное население, которому выражаю свою близость и за которое призываю вас молиться», – добавил понтифик.

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Тэги: война на Донбассе, папа римский Франциск
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