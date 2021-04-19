Великобритания и ЕС выступили в поддержку Навального
Выражается «глубокая озабоченность» сообщениями о недопустимом обращении с Алексеем Навальным и его ухудшающемся здоровье.
Великобритания призвала Россию немедленно предоставить оппозиционеру Алексею Навальному доступ к медицинской помощи, сообщило агентство Reuters.
Находящийся в колонии Алексей Навальный более двух недель держит голодовку, требуя предоставить ему предусмотренную законом медицинскую помощь.
В заявлении представителя британского министерства иностранных дел выражается «глубокая озабоченность» сообщениями о недопустимом обращении с Алексеем Навальным и его ухудшающемся здоровье.
«Мы настойчиво призываем к его немедленному освобождению из заключения, мотивированного политическими причинами», – говорится в заявлении представителя МИД Великобритании.
Европейский союз выразил «глубокую озабоченность» в связи с сообщениями о продолжающемся ухудшении состояния здоровья Навального.
В заявлении Европейского совета сообщается, что ситуация вокруг Навального будет обсуждаться в понедельник, 19 апреля, на встрече министров стран Евросоюза.
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