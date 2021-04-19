НАБУ открыло уголовное дело против министра юстиции
Министра юстиции Украины Дениса Малюську подозревают в возможном противоправном завладении предприятием.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины возбудило уголовное дело против министра юстиции Дениса Малюськи, подозреваемого в возможном противоправном завладении предприятием.
По данным агентства, 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» заявил в НАБУ, что глава Минюста, его первый заместитель и их подчиненные пытались завладеть незаконно имуществом «Новой топливной компании» и других 19 субъектов хозяйствования. В их действиях усматривается ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) УК.
Однако после заявления директора «Новой топливной компании» НАБУ не стало вносить данные в Единый реестр досудебных расследований, указывает агентство. 11 марта заявитель обратился в суд с жалобой. Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить дело.
Позже 23 марта антикоррупционное бюро выполнило судебное решение и начало расследование.
Денис Малюська был избран депутатом Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», в августе 2019 года отказался от мандата после назначения на пост главы Минюста.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило владельцу группы компаний о подозрении в том, что он давал «откаты» бывшему главе Госагентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку.
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