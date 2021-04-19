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07:48 19 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы

Матчи будут проводиться посреди недели, а руководить турниром будут клубы-основатели. Еще три команды присоединятся к Суперлиге перед началом первого сезона.

Сообщается, что матчи будут проводиться посреди недели, а руководить турниром будут клубы-основатели: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Тоттенхэм».

Еще три команды присоединятся к Суперлиге перед началом первого сезона.

12 клубов-основателей намерены обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество.

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Тэги: футбол
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