12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги Европы
Матчи будут проводиться посреди недели, а руководить турниром будут клубы-основатели. Еще три команды присоединятся к Суперлиге перед началом первого сезона.
Сообщается, что матчи будут проводиться посреди недели, а руководить турниром будут клубы-основатели: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Тоттенхэм».
Еще три команды присоединятся к Суперлиге перед началом первого сезона.
12 клубов-основателей намерены обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество.
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