Джинсовые или тканевые — какие женские шорты будут в моде этим летом?

Шорты уже давно занимают лидирующую позицию в женском гардеробе, особенно когда мы говорим про летний сезон.

Шорты уже давно занимают лидирующую позицию в женском гардеробе, особенно когда мы говорим про летний сезон. Они незаменимы для женщин, которые хотят выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно. Современные дизайнеры предлагают огромное количество моделей, которые подойдут любому типу фигуры и подчеркнут ее достоинства. Более того, есть много потрясающих женских шорт, выполненных в офисно-деловом стиле, которые можно носить вместо юбок или брюк. 2021 год подготовил нам много модных тенденций, где каждая модница найдет свои идеальные шорты для любого случая — отдых или прогулка, торжественное мероприятие, вечеринка или офис. Давайте рассмотрим, какие текстуры женских шорт будут популярны в летнем сезоне.

Джинсовые шорты — вечная классика?

Джинсовые шорты никогда не выйдут из моды. Из сезона в сезон мы наблюдаем их трансформацию, но материал остается неизменным. Актуальность женских шорт из денима также обоснована их универсальностью, ведь они уместны в любой ситуации. Модницы это знают, и в их гардеробе есть джинсовые шорты, а возможно даже и не одни. Лето этого года — повод обзавестись еще как минимум одной парой.

В этом сезоне модными остаются шорты средней длины, укороченные или немного удлиненные. Рванные шорты, с потёртостями, бахромой или вывернутыми карманами, отворотами также на пике популярности. Не стоит забывать, что весьма актуальными летом этого года будут также джинсы свободного кроя и расклешенные, которые, как и шорты, сочетают в себе элегантность и комфорт.

Но ведь деним – не единственный материал женских шорт, которые будут модными в этом сезоне. Эко-кожа, кружева, лён, шелк, хлопок — эти текстуры тоже будут на пике популярности этим летом.

Как и с чем носить шорты из эко-кожи летом?

Шорты женские из эко-кожи универсальны практически так же, как и джинсовые, поскольку их можно комбинировать з разными текстурами, создавая тем самым необычные и ультрамодные аутфиты.

Стилисты советуют выбрать для этого лета кожаные шорты свободного кроя с завышенной талией — это придаст образу изысканности и элегантности, а сам силуэт будет более утонченным. Этим летом также будут популярны шорты с завязками по бокам, вышивкой, рюшами в нижней части, заклепками, которые сделают их более оригинальными и изысканными.

Кожаные шорты лучше всего дополнить топами и блузами нейтральных цветов, белыми кедами или классическими лодочками и легким жакетом.

Шорты из льна, шелка и хлопка — легкость, элегантность и комфорт

На модных показах сезона весна-лето 2021 наряду с денимом дизайнеры представили много моделей из льна, шелка, хлопка и кружева. Предпочитая шорты из этих текстур, выбирайте модели свободного кроя, слегка удлиненные и с завышенной талией. Такой фасон удлинит ваш силуэт, сделает его изысканным и утонченным.

Для офисного лука шорты таких тканей подходят лучше всего. Длина до колена, с отворотами или стрелками придадут образу строгости. Такие шорты женские лучше всего сочетать с топом-бра и жакетом или со свободной блузой.

Если вы хотите создать стильный кэжуал образ, то стоит остановить свой выбор на ярких и сочных оттенках, например розовом, желтом, оранжевом, бирюзовом. Для более лаконичных и сдержанных образов лучше выбирать спокойные и классические тона: белый, бежевый, пудовый, коричневый или черный.

Лето 2021 года предлагает нам много текстур для женских шорт — от ставшего классикой денима до кожаных, льняных, шелковых и хлопковых тканей. Старайтесь выбирать шорты свободного кроя с завышенной талией, и ваши летние образы будут безупречными.