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12:24 19 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американские журналисты рассекретили «грязные доллары» Коломойского

У Коломойского нашли в собственности заводы и деловые центры на территории США.

Журналисты издания Pittsburgh Post-Gazette установили, что Коломойский тайно стал владельцем 13 сталелитейных заводов в разных городах США, за которые он заплатил незаконно выведенными деньгами из Приватбанка. К слову, большинство заводов к этому времени уже закрыли из-за нарушений (налоговые отчисления, техника безопасности).

Также в расследовании говорится о том, что Коломойский незаконно стал владельцем отеля (484 номера) и 4 офисных башен в Кливленде.

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Тэги: "грязные доллары" Коломойского
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