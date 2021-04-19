СБУ объявила о масштабных учениях по всей стране

На прошлой неделе учения СБУ уже начались в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

В ходе учений силовиков отработают защиту объектов критической инфраструктуры. В трех областях учения начались на прошлой неделе.

СБУ проводит и планирует масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины, сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 19 февраля.

«Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам», – говорится в сообщении.

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

«Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», – сообщили в СБУ.

На прошлой неделе учения СБУ начались в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

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