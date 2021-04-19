Запуск украинского спутника компанией SpaceX будет стоить $2 млн

На данный момент спутник Сич собран и проходит испытания. Его планируют запустить к концу 2021 года.

Конечная сумма в контракте с американской компанией SpaceX, которая запустит украинский спутник Сич 2-30 (2-1), составит 1,99 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на главу Государственного космического агентства Владимира Тафтая, сообщила народный депутат Ольга Василевская в своем Telegram-канале.

Василевская отметила, что предыдущая украинская разработка – космический спутник Лыбидь – хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии Информационные спутниковые системы в Красноярске.

«На его создание Украина взяла кредит 292 млн евро, который выплачивала в течение 10 лет. А в 2014 году работники НАБУ обнаружили, что часть этих средств разворована чиновниками Укркосмоса», – добавила парламентарий.

Напомним, ранее Тафтай заявил, что в настоящее время украинский спутник Сич собран и проходит испытания. Украина планирует запустить на орбиту Земли с пусковой площадки SpaceX в декабре 2021 года.

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