Алексей Котковский: история о том как старого афериста возводят в короли обнала и похитителя НДС

Скандально известный киевский бизнесмен Алексей Котковский, бежавший из Украины в США, похоже, решил вернуться к своим старым делам — теперь уже под покровительством новой власти.

Последние две недели украинское общество обсуждает намерения Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции на ряд лиц и компаний, которым вменяют ”скрутки” НДС и конвертационную деятельность. Известно, что следующими после контрабандистов под ”каток” СНБО попадут именно ”обнальщики”: несмотря на то, что заседание СНБО по ним уже дважды переносилось, собеседники в ведомстве уверяют, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время.

Что вдруг заставило такой орган как СНБО заняться ”обнальщиками”, которые все годы преспокойно работали по всей стране по уклонению от уплаты налогов? Борьба с коррупцией и восстановление справедливости? Было бы так, если бы в санкционный список попали все, а не только некоторые.

Как рассказал нам сотрудник Офиса президента Украины, в последние недели на Банковой активно ведется работа по подготовке удара по рынку обнала, после чего в планах офиса оставшуюся его часть ”подмять под себя”. Занимается этим вопросом небезызвестный Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента Украины. Именно он наделил полномочиями и дал ”зеленый свет” в высших госорганах новому смотрящему за налоговой Андрею Гмырину. Именно он занимается подготовкой информационного поля под решение СНБО о наложении санкций на ”обнальщиков”, запуская на разного рода помойных сайтах статьи с фамилиями будущих подсанкционных лиц и их фирм, занимающихся скрутками НДС.

Но вот теперь стало известно, кто помогает Тимошенко в этом процессе. Ведь нужно быть хорошо осведомленным в данной теме, знать нужные имена и схемы. А помогает ему в этом небезызвестный в Киеве скандальный бизнесмен Алексей Котковский по кличке ”Кот” или ”Косичка” — крупный ”обнальщик”, выдумщик самых замысловатых схем вывода миллиардов гривен из бюджета заграницу и аферист, регулярно ”бросающий” своих клиентов на десятки и сотни миллионов долларов.

Именно руками Котковского был ликвидирован ”Инвестбанк”, долю в котором он купил в начале 2016 года, будучи акционером в страховой компании. А уже к концу этого года НБУ признал ”Инвестбанк” неплатежеспособным. Как сообщали тогда в Фонде гарантирования вкладов, банк заключал многочисленные страховые договора с фиктивной страховой компанией, по которым проводились якобы закупки консультационных услуг, единственным подтверждением которых стали акты приема-передачи с указанием сумм, но без даты. Также был выдан ряд кредитов предприятиям, имеющим признаки фиктивности. ”Все предприятия были связаны между собой, о чем свидетельствовали договоры перевода долга с одного предприятия на другое, сотрудничество с одинаковыми партнерами и контрагентами, и обеспечения кредита одинаковыми имущественными поручителями”, — заключили тогда в ФГФВЛ.

Но это далеко не единственная ”мутная” история на совести Котковского. В 2015 году его сеть ресторанов быстрого питания ”McFoxy” правоохранители поймали на уклонении от уплаты налогов, а именно скрутке НДС.

«Должностные лица ООО «Макфокси» в период 2015 года, путем незаконного отображения в налоговой отчетности финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Скайсити-групп», ООО «Укр-пром-торг», ЧП «КП «Укрсич», ЧП «Фервест», ООО «Мэри-ленд», уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму 651,144 тысяч грн, что является значительным размером», – говорилось в решении суда.

Тогда налоговики смогли словить за руку Котковского лишь на сумму в 651 тысячу гривен, но знающие Алексея люди позже рассказывали, что на самом деле через сеть ресторанов проходили скрутки на более значительные суммы денег.

Широкой же публике Котковский также может быть известен благодаря его ночному клубу SkyBar, где киевский бомонд, в том числе представители не самых законных бизнесов, отдыхал в компании легкодоступных дам и гор кокаина. А также благодаря скандальному ДТП в центре Киева осенью 2014 года (информацию о котором в интернете хорошенько ”зачистили”), когда Котковский на Mercedes-Benz G-500 вместе со своими друзьями в состоянии наркотического опьянения устроили гонки по городу, в результате чего ”вылетели на встречку”, протаранив три автомобиля. Тогда в аварии пострадали три человека, все они попали в больницу. А вот Алексея Котковского и двух его друзей просто отпустили. Потому что, как известно, в Украине нужно уметь дружить с нужными людьми.



Алексей Котковский на одной из вечеринок в своем клубе SkyBar в Киеве

А дружил Котковский в свое время как со всей свитой Януковича, для которой он был личным отмывателем грязных денег, так и после побега ”легитимного” он остался восстребованным на рынке. К слову, одна из самых крупных схем воровства из украинской казны с газовыми схемами на госпредприятии «Укргазвыдобування» Онищенко — дело рук именно Котковского.

Однако, некоторое время назад Котковскому пришлось бежать из Украины. Все из-за того, что свое немалое состояние он нажил благодаря тому, что регулярно ”кидает” своих клиентов, обратившихся к нему за услугами по минимизации налогов. Восемь лет назад ”Кот” ”кинул” на сотни миллионов долларов своих ”партнеров”, но тогда ему удалось выйти из истории, после чего мошенничество с его стороны начало носить системный характер, в результате чего он покинул страну и улетел в США. А для всех придумал легенду, что якобы находится под арестом ФБР, что бы ни у кого не возникало желания его искать в Штатах. Но и там, будучи должным десятки миллионов долларов, он продолжил свою деятельность, сидя в своих апартаментах в Майами, пока его менеджеры в Украине продолжают работать через фиктивные фирмы и предлагать услуги по минимизации налогов. Знающие люди говорят, что Котковский — аферист крупного масштаба, кидающий людей на сверхвысокие суммы так, что ему мог бы позавидовать сам Мавроди.

И вот сегодня у Котовского появился новый шанс вернуться из статуса бежавшего из страны ”кидалы” на олимп украинского обнала, где он стал сильно полезен нынешним властям в лице Кирилла Тимошенко, которому Котовский сегодня активно помогает избавиться от одних людей на конвертационном рынке, и взять ”под свое крыло” остальных. Как сообщают в Офисе президента, уже в эту пятницу схема передела рынка обнала перейдет в активную фазу, когда СНБО наложит санкции на ряд фирм и лиц, а также руководителей донецкой налоговой Ирину Долозину и одесской — Юлию Шадевскую. После этого рынок будет переделен, и в дальнейшем будет формировать уже под крылом нового смотрящего Андрея Гмырина и Алексея Котковского.