Президент УЕФА назвал создание Суперлиги плевком в лицо всем любителям футбола
Президент УЕФА Александр Чеферин решительно и не скуплясь на эмоции осудил создание европейской Суперлиги.
«Не могу не подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир объединены против постыдных предложений, питаемых исключительно жадностью.
Эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не позволим им забрать это у нас», – цитирует Чеферина Sky Sports.
Также Чеферин подтвердил, что игрокам клубов, которые войдут в Суперлигу, будет запрещено выступать на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.
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