НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
00:07 20 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент УЕФА назвал создание Суперлиги плевком в лицо всем любителям футбола

Президент УЕФА Александр Чеферин решительно и не скуплясь на эмоции осудил создание европейской Суперлиги.

«Не могу не подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир объединены против постыдных предложений, питаемых исключительно жадностью.

Эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не позволим им забрать это у нас», – цитирует Чеферина Sky Sports.

Также Чеферин подтвердил, что игрокам клубов, которые войдут в Суперлигу, будет запрещено выступать на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.

Источник:
Тэги: футбол, УЕФА
Loading...

Новости по теме

УЕФА подтвердил, что проведет чемпионат Европы по футболу в 12 городах

На встрече между официальными лицами УЕФА и представителями 12 принимающих Евро-2020 организаций принято важное решение.

УЕФА объявил состав символической сборной года

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал итоговый состав символической сборной лучших футболистов 2020 года.

Украина намерена подать в суд на УЕФА

Украинская ассоциация футбола получила от УЕФА мотивационную часть решения о присуждении сборной Украины технического поражения в матче против Швейцарии.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты