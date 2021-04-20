Военные корабли Украины и Румынии провели совместные учения в Черном море

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели совместные украинско-румынские тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря.

К тренировке привлекли определенные силы и средства ВМС ВСУ и корвет Horia Macellariu ВМС Румынии, информирует служба по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ.

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами.

«Подобные мероприятия являются неотъемлемой составляющей на выбранном Украиной пути в Североатлантический альянс, в процессе становления составляющей трансатлантической системы коллективной безопасности», – отмечается в сообщении.

Программа тренировок состояла из нескольких этапов. В частности, была проведена тренировка по маневрированию в строях и ордерах и по корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств. Также были отработаны такие элементы, как пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

Кроме того, в программу было внесено обучение по отражению ударов противника во время нападения на корабль, охраняемый с воздуха.

Тэги: Румыния, военные учения, военные корабли