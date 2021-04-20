ПАСЕ присудила премию имени Гавела феминистке из Саудовской Аравии
Люджейн аль-Хазлюль назвали «одним из лидеров саудовского женского движения». Награду получила ее сестра во время онлайн-церемонии.
Награду в размере 60 тысяч евро получила ее сестра во время онлайн-церемонии 19 апреля. Мероприятие перенесли на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19.
ПАСЕ назвала Люджейн аль-Хазлюль «одним из лидеров саудовского женского движения, осуществившей кампанию за отмену системы мужского опекунства, запрета на вождение автомобиля женщинами в Саудовской Аравии, а также за усиление защиты женщин, сталкивающихся с жестоким обращением».
Активистка «провела 1001 день в тюрьме за свою позицию и была освобождена только в феврале 2020 года, хотя по-прежнему находится под домашним арестом и подвергается другим ограничениям в своей родной стране», говорится в сообщении.
Премия Вацлава Гавела в честь известного бывшего чешского государственного деятеля была основана в 2013 году.
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