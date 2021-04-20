16-летняя украинка Соболева выиграла свой первый титул ITF

Анастасия Соболева стала победительницей турнира ITF в Анталии (Турция). Призовой фонд составил 15 тысяч долларов.

В финале Соболева обыграла 20-летнюю итальянку Нурию Бранкаччи – 6:0, 7:6 (7-5).

В основной сетке соревнований Соболева поступательно победила японку Мисаки Мацуда – 6:1 , 7:5, россиянку Анастасию Захарову – 6:1, 7:6 (7-5), итальянку Лизу Пигато – 6:3, 7:5 и француженку Алис Раме – 7:5, 6:1.

Добавим, что это первый титул Анастасии на профессиональных турнирах Международной теннисной федерации.

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