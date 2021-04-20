НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
04:19 20 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

16-летняя украинка Соболева выиграла свой первый титул ITF

Анастасия Соболева стала победительницей турнира ITF в Анталии (Турция). Призовой фонд составил 15 тысяч долларов.

В финале Соболева обыграла 20-летнюю итальянку Нурию Бранкаччи – 6:0, 7:6 (7-5).

В основной сетке соревнований Соболева поступательно победила японку Мисаки Мацуда – 6:1 , 7:5, россиянку Анастасию Захарову – 6:1, 7:6 (7-5), итальянку Лизу Пигато – 6:3, 7:5 и француженку Алис Раме – 7:5, 6:1.

Добавим, что это первый титул Анастасии на профессиональных турнирах Международной теннисной федерации.

Источник:
Тэги: теннис
Loading...

Новости по теме

Российский теннисист стал второй ракеткой мира

Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Японка Наоми Осака выиграла финал Australian Open

В финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису встретились Наоми Осака и американка Дженнифер Бреди.

Россиянин Медведев вышел в финал Australian Open

В Мельбурне состоялся второй полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты