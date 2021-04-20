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07:32 20 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На голкипера сборной Украины претендуют три испанских клуба

По информации СМИ, 22-летний Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Бетисе», «Гранаде» или «Эйбаре».

Украинец может стать игроком одного из этих трех клубов по окончании нынешнего сезона.

В «Реале» Лунин проигрывает конкуренцию основному вратарю команды Тибо Куртуа, из-за чего перспективы украинца в мадридском клубе выглядят призрачными.

Сообщается, что Лунин может перейти в другой клуб как на правах аренды, так и на полноценной основе.

Ранее украинский голкипер уже выступал на правах аренды в испанских «Леганесе», «Вальядолиде» и «Реале Овьедо».

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Тэги: футбол, голкипер
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