Депутаты из «Слуги народа» требуют разорвать дипотношения с Россией

Соответствующее заявление опубликовала депутат Верховной Рады Елизавета Богуцкая на своей странице в Facebook.

Правда, Богуцкая не уточнила, кто именно из депутатов Верховной Рады поддержал это заявление.

По мнению депутатов, Украина должна воспринимать действия РФ как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии.

Депутаты требуют от президента Украины Владимира Зеленского: расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией; внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о территориальной обороне; провести призыв резервистов в Вооруженные Силы Украины и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации; обратиться к Великобритании и США с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины.

Также предлагается обратиться к странам НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

Тэги: дипломатические отношения, российская агрессия, партия Слуга народа