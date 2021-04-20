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Главная » Украина » Политика
08:40 20 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Депутаты из «Слуги народа» требуют разорвать дипотношения с Россией

Соответствующее заявление опубликовала депутат Верховной Рады Елизавета Богуцкая на своей странице в Facebook.

Правда, Богуцкая не уточнила, кто именно из депутатов Верховной Рады поддержал это заявление.

По мнению депутатов, Украина должна воспринимать действия РФ как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии.

Депутаты требуют от президента Украины Владимира Зеленского: расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией; внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о территориальной обороне; провести призыв резервистов в Вооруженные Силы Украины и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации; обратиться к Великобритании и США с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины.

Также предлагается обратиться к странам НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

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Тэги: дипломатические отношения, российская агрессия, партия Слуга народа
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