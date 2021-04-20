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11:24 20 Апреля 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

COVID-вакцин в аптеках в этом году не ожидается

Ранее власти заявляли, что в свободной продаже вакцины будут уже осенью.

Украинцы не смогут купить вакцину от коронавируса в этом году. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире 1+1 во вторник, 20 апреля.

«Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин», – заявил Ляшко.

Он добавил, что в мире дефицит вакцин и если в Украине продают вакцину от коронавируса – это криминал, за это можно понести ответственность.

При этом ранее власти заявляли, что в свободной продаже вакцины будут уже осенью.

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Тэги: виктор ляшко, COVID-вакцины
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