ПАСЕ: «Россию ждут серьезные последствия»

Уже почти 10 стран-членов ПАСЕ послали России очень четкий сигнал – лучше прекратить агрессивные действия.

Украина и еще ряд стран Парламентской ассамблеи Совета Европы выступили с совместным заявлением в поддержку Украины и с требованием к России прекратить агрессию, особенно на фоне стягивания огромной армии к украинской границе.

Текст заявления опубликовала в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Заявление уже подписали делегации Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши, Швеции, Грузии, Румынии, Азербайджана и подписи продолжают собираться, после чего документ будет передан в Бюро ПАСЕ, Комитет министров и генеральному секретарю Совета Европы.

Заявление членов ПАСЕ по российской угрозе

В ПАСЕ подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, ее стремление в ЕС и НАТО.

Члены ПАСЕ серьезно обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, ростом количества жертв и особенно постоянным наращиванием и концентрацией чрезмерных военных сил в непосредственной близости к украинским границам, а также на незаконно оккупированном Крымском полуострове. Все это подрывает стабильность и безопасность на континенте.

Призвали Россию прекратить свои провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию ситуации и проводить военные учения в соответствии с международными требованиями прозрачности.

Отметили сдержанность украинской армии на фоне вражеских провокаций и приветствуют Украину за приверженность к мирному решению конфликта.

Россия демонстрирует свое нежелание к мирному урегулированию и открыто подрывает эти усилия необоснованным перемещением своих войск.

Призвали Россию прекратить дезинформационные провокации и кибератаки, а также лживую пропаганду в социальных сетях Украины.

«Мы, нижеподписавшиеся, должны серьезно воспринимать провокации РФ и эскалацию военных действий и отправляем России очень четкий сигнал о том, что, в случае отказа, Россию ждут серьезные последствия, включая санкции», – заявили члены ПАСЕ.