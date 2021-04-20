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13:06 20 Апреля 2021 Просмотров 1684   КомментариевКомментарии

По требованию Кремля CША отозвали посла из России

Американский посол Джон Салливан возвращается в Вашингтон для встречи с командой Джо Байдена для консультаций на фоне «непростых» отношений с Россией.

На этой неделе посол США в России Джон Салливан вернется из Москвы в свою страну после того, как МИД РФ рекомендовал вернуться в Америку.

Об этом представитель Госдепартамента США сообщил изданию Axios 19 апреля.

На родине Салливан навестит свою семью и проведет консультации с администрацией президента Джо Байдена. После того, как он принял предложение продолжать исполнять свои полномочие в течение неопределенного срока, этой возможности у него еще не было.

Сам он кремлевским СМИ уточнил, что в Белом доме будет обсуждать нынешнее состояние двусторонних отношений между США и Россией.

В Госдепе намерены в ближайшие недели вернуть своего посла в Москву.

На прошлой неделе в ответ на санкции, которые Байден ввел в отношении РФ, Кремль выслал из страны 10 других американских дипломатов.

После того, как из-за репрессий в отношении российского политзаключенного Алексея Навального США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, Кремль отозвал своего посла из Вашингтона.

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Тэги: Джон Салливан, американские дипломаты в РОссии
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