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13:27 20 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Елизавета II отпразднует свой день рождения не по традиции

Королева Великобритании Елизавета II завтра, 21 апреля, отпразднует свой 95-й юбилей.

Торжество состоится без презентации официального портрета королевы, который она представляла ежегодно.

Королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отпразднует свой 95-й юбилей. Как сообщает таблоид Daily Mail, впервые за последние 70 лет, ее день рождения пройдет не по традиции.

«Отсутствие принца Филиппа нельзя игнорировать. Елизавета II отказалась от планов на фото в день рождения, поскольку находится в трауре по любимому супругу. Впервые за 70 лет его не будет рядом с ней в праздник – все будет совсем по-другому», – говорится в сообщении эксперта королевской семьи.

День рождения Елизаветы II планируется без участия членов семьи. На мероприятии будет присутствовать только персонал Виндзорского замка. Уточняется, что ограничения по поводу празднования связаны с похоронами принца Филиппа и пандемией коронавируса.

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Тэги: Елизавета II, принц филипп
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