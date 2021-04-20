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16:31 20 Апреля 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Президент Чада умер от ранений полученных в бою на передовой

Идрисс Деби, выигравший шестой президентский срок в Чаде, умер в возрасте 68 лет.

Президент Чада Идрисс Деби Итно умер сегодня во вторник, 20 апреля, когда стало известно о том, что он в шестой раз стал главой государства. Он скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий, пишет BBC. Президент приехал на передовую на север страны от столицы Чада Нджамены, чтобы лично возглавить борьбу с боевиками.

«Президент и верховный главнокомандующий Идрисс Деби Итно только что скончался», – заявил в эфире государственного телеканала официальный представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа.

Повстанческие группировки «Фронта за перемены и согласие в Чаде» нанесли удар по республике с территории Ливии. 17 апреля в 300 км от столицы войска Чада под командованием Деби разгромили их. Было убито более 300 боевиков, в числе раненых с чадской стороны оказался глава государства.

Во вторник избирком страны объявил, что Деби в шестой раз избран президентом Чада. Он набрал 79,32% голосов на выборах, прошедших 11 апреля. Деби возглавлял страну с 1990 года.

Власть в стране перешла к одному из сыновей Деби – Махамату Кака. Он встал во главе военного совета, который будет руководить страной ближайшие 18 месяцев.

Идрисс Деби – сын пастуха, получивший военное образование десантника и пилота. Проходил подготовку во Франции. В 1983–1986 годах возглавлял вооруженные силы Чада. В 1989 году был обвинен в попытке военного переворота, но смог скрыться в соседней Ливии и организовать в Чаде успешный военный переворот. В феврале 1991 года был объявлен президентом страны. Восстановил в Чаде многопартийную систему, пережил как минимум шесть попыток свергнуть его силой, при поддержке Франции активно боролся с исламистами. В 2016 году был избран на один год председателем Африканского союза – межправительственной организации, объединяющей 55 государств Африки.

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Тэги: Африка, Президент Чада, Идрисс Деби Итно
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