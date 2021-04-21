Меркель призвала к диалогу с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник выступила на весенней сессии ПАСЕ и ответила на вопросы о «Северном потоке», Навальном и Путине-убийце.

Во время разговора с депутатами из европейских стран она сказала, что политика России в отношении Украины и преследование оппозиционера Алексея Навального портят отношения между Европой и Россией. В то же время она сказала, что нужно сохранять площадку для диалога с РФ.

«У нас много конфликтов с Россией. Но я остаюсь тем человеком, который постоянно повторяет: мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны продолжать диалог», – цитирует Меркель «Немецкая волна».

Польский депутат, глава политической группы «Европейской народной партии» в ПАСЕ Александр Почей спросил Меркель, почему Германия продолжает участвовать в строительстве газопровода «Северный поток – 2″ и «не говорит с Россией единым с Европой голосом».

Меркель ответила, что Германия всегда выступала за то, чтобы Украина сохраняла роль страны-транзитера газа в Евросоюз.

«Я знаю, что вокруг «Северного потока – 2″ есть много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны-члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по «Северному потоку – 2″, но уже идет по «Северному потоку – 1″, не хуже газа, идущего через Украину, и транспортируемого газа из России через Турцию», – сказала Меркель.

По ее словам, из-за того, что многие смотрят на этот вопрос иначе, вокруг «Северного потока – 2″ развернулась политическая борьба и дискуссия по поводу того, «как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в энергетике».

«Здесь Германия выступила за строительство «Северного потока – 2″, – подчеркнула канцлер.

В то же время Меркель отметила, что в Берлине обеспокоены состоянием здоровья и дальнейшей судьбой Навального и «пытаются применить рычаги давления» на российские власти в этих вопросах. Кроме этого, она напомнила, что Евросоюз ввел санкции против России в связи с делом Навального, незаконной аннексией Крыма и участием РФ в войне на территории Украины. По ее мнению, это и является проявлением европейского единства относительно политики российских властей.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить на вопрос, считает ли она Владимира Путина убийцей. И хотя председательствующий на сессии президент ПАСЕ Рик Дамс сделал по этому поводу замечание и попросил Гончаренко воздержаться от оскорблений в сессионном зале, канцлер на этот вопрос ответила.

«О Владимире Путине, скажу так, что когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю и выражаю в личных разговорах», – сказала Меркель, добавив, что, в частности, критикует российского президента по поводу соблюдения прав человека в России.

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