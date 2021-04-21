На клубы, выступившие основателями Суперлиги, УЕФА наложит санкции

Заявление, сделанное президентом УЕФА Александером Чефериным, не оставляет сомнений в том, что на клубы будут наложены санкции.

В ближайшей перспективе руководство УЕФА рассматривает возможность исключения «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщил член исполнительного комитета организации Йеспер Меллер.

«Клубы должны покинуть Лигу чемпионов. Ожидаю, что это произойдет в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов», – приводит слова Меллера DR Sporten.

Первые полуфинальные матчи ЛЧ запланированы уже на следующей неделе – 27 и 28 апреля. «Реал» сыграет против «Челси», а «Манчестер Сити» встретится с ПСЖ.

О создании нового турнира – Суперлиги – договорились «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

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