НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
01:38 21 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На клубы, выступившие основателями Суперлиги, УЕФА наложит санкции

Заявление, сделанное президентом УЕФА Александером Чефериным, не оставляет сомнений в том, что на клубы будут наложены санкции.

В ближайшей перспективе руководство УЕФА рассматривает возможность исключения «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщил член исполнительного комитета организации Йеспер Меллер.

«Клубы должны покинуть Лигу чемпионов. Ожидаю, что это произойдет в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов», – приводит слова Меллера DR Sporten.

Первые полуфинальные матчи ЛЧ запланированы уже на следующей неделе – 27 и 28 апреля. «Реал» сыграет против «Челси», а «Манчестер Сити» встретится с ПСЖ.

О создании нового турнира – Суперлиги – договорились «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Источник:
Тэги: футбол, УЕФА, суперлига
Loading...

Новости по теме

Президент УЕФА назвал создание Суперлиги плевком в лицо любителям футбола

Президент УЕФА Александр Чеферин решительно и не скуплясь на эмоции осудил создание европейской Суперлиги.

УЕФА подтвердил, что проведет чемпионат Европы по футболу в 12 городах

На встрече между официальными лицами УЕФА и представителями 12 принимающих Евро-2020 организаций принято важное решение.

УЕФА объявил состав символической сборной года

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал итоговый состав символической сборной лучших футболистов 2020 года.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты