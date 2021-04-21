Футболисты украинского клуба устроили пьяный дебош в поезде после матча

Несколько игроков клуба «Колос» устроили 4 апреля в вагоне поезда Ужгород-Киев настоящий дебош. В этот день «Колос» играл матч 20-го тура УПЛ против «Мина».

А один из них даже выломал дверь в соседнее купе, в котором ехала группа девушек, которые возвращалась с похорон трагически погибшей подруги.

Позже одна из пострадавших опознала трех нарушителей порядка – это форвард Владимир Лысенко, хафбэки Вадим Милько и Вячеслав Чурко.

Все они вышли в стартовом составе «Колоса» на матч в Ужгороде.

Еще до отправления поезда девушки заподозрили, что путешествие может быть неспокойным, поскольку увидели, что в соседнем с их купе разместилась группа молодых людей «навеселе».

«Мы попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя тише – они ведь изначально начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться. Но мы ни с кем не знакомимся. Трое из нас – замужем, имеют детей. Да и возвращались мы не из развлекательной прогулки», – заявила одна из пострадавших.

Чуть позже стучать соседи начали уже в двери купе, которые девушки предусмотрительно закрыли на замок еще в начале поездки. Продолжалось это часов до двух ночи, когда один из подвыпивших парней попытался к ним вломиться.

Проводница была вынуждена обратиться за помощью к начальнику поезда. После его прихода стало тише, правда, ненадолго. Вскоре после ухода начальника поезда в вагон прибыли сотрудники охраны. Они оставались в купе девушек до прибытия в Киев. И все время, как рассказывают пострадавшие, вынуждены были сдерживать выпивших футболистов.

Когда поезд прибыл на киевский вокзал – там дебоширов уже ждала полиция и сотрудники УЗ. Увидев девушек, один из них не выдержал и начал их оскорблять и утверждать, что это девушки их спровоцировали тем, что не открыли дверь купе. К тому моменту на перроне собралась вся команда.

При этом пострадавшие утверждают, что полицейские не сделали ничего для задержания хулиганов, им не сделали тест на алкоголь, а просто отпустили.

За две недели, прошедшие со времени инцидента, неизвестно, было ли открыто производство по этому заявлению, понесли ли футболисты-дебоширы наказание за то, что творили в ту ночь в поезде.

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