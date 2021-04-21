Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

В видеообращении украинский президент напомнил, что на заседании политических советников «Нормандской четверки» 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы «максимально точно увидеть и понять ситуацию».

«А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», – сказал Зеленский.

Напомним, 19 апреля состоялась встреча советников глав государств »нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции. В ходе встречи все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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