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06:21 21 Апреля 2021 Просмотров 2285   КомментариевКомментарии

В США появится 51-й штат

Новая административная единица, согласно законопроекту, будет называться штат Вашингтон, Содружество Дугласа.

Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат.

Палата представителей на этой неделе должна проголосовать за законодательство, которое предусматривает, что округ получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате.

«Слишком долго свыше 700 000 жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США», – говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политики.

Следует отметить, что в 2020 году Палата представителей уже принимала законопроект о том, чтобы преобразовать округ Колумбия в 51-й штат, однако позже он был отвергнут Сенатом, который принадлежал республиканцам. Представители Республиканской партии выступают против такого преобразования, поскольку считают, что это всего лишь попытка демократов увеличить свое представительство в Конгрессе.

При этом на сегодняшний день в округе Колумбия проживает больше жителей, чем в штатах Вермонт и Вайоминг, в то время как его жители платят больше федеральных налогов, чем в других 22 штатах. Этот округ был создан вместе с городом Вашингтон для того, чтобы американская столица не подчинялась ни одному штату.

До этого в США появлялись новые штаты в 1959 году. Тогда этот статус получили Аляска и Гавайи, став 49-м и 50-м штатом соответственно.

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Тэги: США
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