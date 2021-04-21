Американский экс-полицейский признан виновным в убийстве задержаного афроамерикнца Флойда

Единогласно выступили все 12 присяжных. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

В США по окончании долгого обсуждения присяжные в суде Миннеаполиса признали Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает CNN.

По данным телеканала, единогласно выступили все 12 присяжных.

Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.

Сам Дерек Шовин не признал вину и отказался давать показания в суде.

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители вытянули его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

После гибели Флойда в США началась волна массовых протестов и беспорядков с насилием и погромами. Для охраны порядка на помощь полиции пришла Национальная гвардия. Практически в 40 городах, среди которых были Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.

Флойд вырос в Хьюстоне, штат Техас. Он преуспел в футболе и занимался другими видами спорта в средней школе и колледже. Названный «Перри» его друзьями и семьей, Флойд был охарактеризован людьми, которые знали его, как «нежный гигант». «Синий воротничок» Флойд внёс свой вклад в развитие хип-хоп сцены Хьюстона и был старостой в своей религиозной общине. Позже он был несколько раз арестован за кражу и хранение наркотиков; в 2009 году он заключил соглашение о признании вины за вооружённое ограбление, в результате отбыв четыре года тюрьмы.

В 2014 году он переехал в Миннеаполис, штат Миннесота, где нашел работу водителя грузовика и вышибалы. В 2020 году он потерял работу охранника из-за пандемии COVID-19. 25 мая Флойд умер после ареста за то, что использовал поддельные деньги при покупке сигарет; во время ареста белый полицейский Дерек Шовин надавил коленом на шею и спину Флойда, прижав его к асфальту, и продержал его в таком положении почти 8 минут, что привело к смерти Флойда.

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