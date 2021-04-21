Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов на войну

На войну смогут отправить и без мобилизации.

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о срочном призыве резервистов на войну. В Украине появится новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Об этом сообщает Офис главы государства.

Что предполагает новый закон

Новый закон позволяет в особый период (в случае существенной военной эскалации, масштабной войны) призвать резервистов в украинскую армию и другие военные формирования без объявления мобилизации – людей, которые уже имеют боевой опыт войны на Донбассе.

Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысится их боеспособность и боевой потенциал.

Также речь идет о новом виде военной службы в Украине – военная служба по призыву резервистов в особый период, которая предусматривает контракты с ними.

Решение о призыве резервистов на войну будет принимать президент Украины по представлению главнокомандующего ВСУ. Соответственно будут определены категории резервистов, которые необходимо будет призывать.

При этом за уклонение резервистов от призыва на военную службу на особый период будут сажать в тюрьму на срок от трех до пяти лет. За нарушение правил воинского учета – штраф от 510 до 850 грн.

Резервистов смогут быстро отправить на фронт

Теперь у военных будет возможность в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

«Законопроект касается внедрения нового вида службы, которая предусматривает контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период. – Ред.)… Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв», – объяснял ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

По его словам, в этот резерв войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили, имеют боевой опыт.