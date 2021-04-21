На юге России создали новую дивизию

Новая дивизия была создана в Южном военном округе России из-за нестабильности в странах Ближневосточного региона и Закавказья, говорит Шойгу.

В прошлом году на Юге России была создана еще одна мотострелковая дивизия. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет Лента.ру в среду, 21 апреля.

Шойгу назвал создание дивизии главным из мероприятий в рамках совершенствования боевого состава.

«Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники», – сказал он.

Российский министр также объяснил, что наращивать боевые возможности войск Южного военного округа побуждает нестабильное положение дел в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья.

«Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания», – добавил Шойгу.

Тэги: Россия, шойгу, военные силы, дивизия