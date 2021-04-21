На юге России создали новую дивизию
Новая дивизия была создана в Южном военном округе России из-за нестабильности в странах Ближневосточного региона и Закавказья, говорит Шойгу.
В прошлом году на Юге России была создана еще одна мотострелковая дивизия. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет Лента.ру в среду, 21 апреля.
Шойгу назвал создание дивизии главным из мероприятий в рамках совершенствования боевого состава.
«Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники», – сказал он.
Российский министр также объяснил, что наращивать боевые возможности войск Южного военного округа побуждает нестабильное положение дел в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья.
«Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания», – добавил Шойгу.
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Министр добавил, что были решены геополитические задачи, а также нарушена финансовая подпитка и система ресурснообеспечения террористов.
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