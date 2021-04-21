Усилен режим охраны границы с Беларусью

Усиленный режим предполагает увеличение количества нарядов. Также максимально активизированы подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.

Граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме. Скоплений войск на этом участке украинской границе не фиксируется. Об этом в среду, 21 апреля, пишет РБК-Украина.

По информации Госпогранслужбы, усиленный режим предполагает увеличение количества нарядов. Также максимально активизированы подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, этому направлению уделяется существенное внимание.

«Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ», – рассказал он.

По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается спокойной.

«На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось», – отметил спикер ГПСУ.

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